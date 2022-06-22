Шаг к полноценному членству. В проекте заключения саммита ЕС прописано решение предоставить Украине статус кандидата — СМИ 22 июня, 17:50 Цей матеріал також доступний українською Флаг Евросоюза (Фото:Ralphs_Fotos / pixabay)

В проекте заключения саммита Европейского Совета, который пройдет 23−24 июня в Брюсселе, прописано решение предоставить Украине статус страны-кандидата на вступление в ЕС, сообщает Euractiv.

Согласно проекту выводов саммита, который оказался в распоряжении издания, такой статус также получит Молдова, а Грузии пока что откажут.

«Европейский Совет признает европейскую перспективу Украины, Республики Молдова и Грузии. Будущее этих стран и граждан находится в Европейском Союзе. Европейский Совет Европы принял решение о предоставлении статуса страны-кандидата Украине и Республике Молдова», — говорится в проекте.

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В подготовленных выводах предлагается, чтобы Еврокомиссия отчитывалась перед Евросоветом о выполнении странами условий членства в ЕС.

«Совет примет решение о дальнейших шагах, как только все эти условия будут полностью выполнены», — отмечается в проекте.

По Грузии указано, что Европейский Совет готов предоставить ей статус страны-кандидата после того, как «будут учтены приоритеты, указанные в заключении Комиссии по заявке Грузии на членство».

«Продвижение каждой страны в Европейский Союз будет зависеть от ее собственных заслуг в соответствии с Копенгагенскими критериями, включая способность ЕС принимать новых членов», — говорится в проекте выводов.

Ожидается, что лидеры ЕС примут эти решения в первый день работы саммита, то есть 23 июня, поскольку этот вопрос стоит в проекте выводов первым. Саммит начнется в 16:00 по киевскому времени.

21 июня издание Bloomberg сообщило, что Все 27 государств — членов Европейского Союза договорились о предоставлении Украине статуса кандидата на вступление в ЕС.

В понедельник, 20 июня, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина сообщила, что страны Евросоюза имеют полное согласие по вопросу предоставления статуса кандидата в ЕС для Украины.

20 июня премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, комментируя решение Еврокомиссии рекомендовать предоставить Украине и Молдове статус кандидата в ЕС, заявил, что не завидует ни Украине, ни Молдове.

17 июня глава правящей партии Грузинская мечта Иракли Кобахидзе заявил, что Грузия не получила рекомендацию стать кандидатом на вступление в ЕС из-за географического фактора. Там считают, что заслуживают этого больше, чем Украина и Молдова, но поздравили эти страны с положительным выводом Еврокомиссии.

17 июня Еврокомиссия рекомендовала предоставить статус кандидата в члены ЕС Украине и Молдове. Грузия такой рекомендации не получила.

Ожидается, что вопрос о предоставлении статуса кандидата рассмотрят президенты и премьеры стран ЕС на саммите в Брюсселе 23−24 июня.

Для положительного решения необходима единогласная поддержка всех 27 государств Евросоюза.

8 июня Европарламент поддержал резолюцию с призывом предоставить Украине статус кандидата на вступление в ЕС. «За» проголосовали 438 евродепутатов.

9 июня лидеры фракций Европарламента призвали предоставить Украине и Молдове статус кандидата, а также работать над предоставлением такого же статуса Грузии.

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