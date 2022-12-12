Главы МИД ЕС договорились увеличить на 2 млрд евро фонд, из которого закупают оружие для Украины 12 декабря, 16:17 В ЕС согласовали увеличение фонда, деньги из которого идут на военную помощь Украине (Фото:REUTERS/Yves Herman)

Министры иностранных дел Евросоюза в понедельник, 12 декабря, договорились увеличить фонд для оплаты военной помощи Украине еще на 2 млрд евро. Как сообщает агентство Reuters, в Совете ЕС не исключают, что позже могут снова пополнить фонд.

«Сегодняшнее решение гарантирует, что у нас будет финансирование, которое позволит и дальше оказывать конкретную военную поддержку ВС наших партнеров», — заявил верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики Жозеп Боррель.



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В пресс-службе Совета ЕС уточнили, что официально решение примут в начале 2023 года.

На ежемесячной встрече в Брюсселе главы МИД ЕС также будут обсуждать дальнейшие санкции против страны-агрессора России и Ирана.



Боррель анонсировал «очень жесткий пакет санкций» и заявил, что ЕС «сделает все возможное, чтобы поддержать молодых женщин и мирных протестующих [в Иране]». По словам министра иностранных дел Германии Анналены Бербок, санкции в том числе коснутся Корпуса стражей исламской революции.

Глава дипломатии ЕС утром 12 декабря сообщил, что окончательной договоренности по девятому пакету санкций против РФ пока нет и что это может произойти позже в понедельник или во вторник.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 7 декабря анонсировала девятый пакет санкций против России, в который в том числе войдет ограничение доступа страны-агрессора к беспилотникам и включение в «черный список» еще почти 200 физических и юридических лиц.

Ранее Жозеп Боррель говорил, что полномасштабное вторжение РФ в Украину стало для Евросоюза тревожным сигналом о его военных возможностях.