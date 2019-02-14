Евросоюз согласовал реформу авторского права в интернете
В среду, 13 февраля, представители Совета ЕС, Еврокомиссии, а также Европарламента достигли соглашения по реформе авторского права в Евросоюзе.
Как пишет DW, реформа предполагает, что СМИ должны получать вознаграждение, если их материалы повторно использовались агрегаторами или социальными сетями, например Google или Facebook.
Кроме того, вознаграждение должны будут получать и владельцы прав или создатели контента, если их песни или видеоролики распространяются через онлайн-порталы. Эта статья реформы затронет в первую очередь YouTube.
Европарламентарий от немецкого Христианско-демократического союза Аксель Фосс приветствовал соглашение о реформе.
"Защита цифрового авторского права положит конец эпохе Дикого Запада в Интернете. Теперь мы сможем соответствовать новой реальности и бизнес-моделям цифрового века", - считает Фосс.
С ним несогласна депутат Европарламента от Пиратской партии Юлия Реда.
"Эта сделка представляет собой опасность для мелких издательств, авторов и в той же степени для интернет-пользователей", - уверена Реда.
Как отметил еврокомиссар по единому цифровому рынку Андрус Ансип в своем Twitter, "благодаря новым правилам интернет-пользователи получат больше возможностей использовать и получать доступ к материалам, защищенным авторским правом".
“Достигнуто соглашение по авторскому праву! Европейцы, наконец, получат современные правила авторского права, подходящие для цифрового века, с реальными преимуществами для всех: гарантированные права для пользователей, справедливое вознаграждение для создателей, ясность правил для платформ”, - написал Ансип.
Издание отмечает, что реформа, суть которой заключается в модернизации авторского права в эпоху цифровых технологий, обсуждается в Евросоюзе с 2016 года.
Вокруг законопроекта велись ожесточенные дискуссии. Крупные интернет-компании, в том числе Google и Wikipedia, высказывались против некоторых статей реформы. В июле 2018 года Европарламент отклонил законопроект в связи с тем, что ряд его положений вызвал критику специалистов.
Для вступления в силу решение должно быть одобрено представителями всех стран-членов Европейского Союза и Европарламентом.