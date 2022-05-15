Поддались на шантаж Кремля. Евросоюз одобрил путинскую схему оплаты за газ в рублях без нарушения санкций — Bloomberg 15 мая, 21:35 Цей матеріал також доступний українською Евросоюз одобрил путинскую схему оплаты за газ в рублях (Фото:Банк России)

Руководство ЕС согласовало план покупки российского газа, который позволит избежать нарушения санкций и в то же время удовлетворит требование диктатора Владимира Путина по поводу оплаты в рублях, пишет Bloomberg.

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Как пишет издание со ссылкой на свои источники, в обновленных рекомендациях Европейской комиссии для импортеров по расчетам за газ предлагается такая схема: платить можно по-прежнему в евро, но переводить средства на спецсчет в Газпромбанке, и там же нужно открыть счет в рублях, куда банк уже сам конвертирует валютный платеж.

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Схема оплаты за российский газ раньше вызвала два вопроса:

когда считать обязательство выполненным: когда перечислены евро или когда зачислены рубли

является ли переход на новую схему оплаты нарушением финансовых санкций ЕС против России за ее войну в Украине

Еврокомиссия ранее заявляла, что это прямое нарушение, однако ни одного официального разъяснения опубликовано не было.

Теперь этот пробел будет заполнен письменной рекомендацией, разработанной Еврокомиссией на закрытой встрече в пятницу, 13 мая. По данным Bloomberg, в документе будет написано, что открывать счета в Газпромбанке не запрещается, но покупатели газа должны четко заявить, что считают платеж выполненным в момент перечисления евро или долларов в соответствии с действующими контрактами, а не после конвертации валюты в рубли.



В Еврокомиссии сообщили правительствам стран-членов, что эти указания не мешают компаниям открывать счета в Газпромбанке и позволят им покупать газ, не нарушая санкции, введенные против России за полномасштабную войну в Украине.

Комментировать информацию Bloomberg об обновленной инструкции в Еврокомиссии отказались.



Европейские компании несколько недель пытались выяснить, как они могут обеспечить поступление газа и вместе с тем выполнить прихоть Москвы, не нарушая санкций против российского центрального банка.



Потребность в разъяснении со стороны руководства ЕС особенно остро стала на фоне того, как для многих европейских компаний приближается очередной срок оплаты за газ.

Путин шантажирует Европу, требуя платить за газ в рублях: что известно

После начала полномасштабной войны РФ против Украины российский диктатор Владимир Путин эскалировал начатую еще осенью газовую войну против ЕС. 23 марта он поручил перевести расчеты по поставкам газа в Европу в рубли. Своим указом Путин призвал европейские компании открывать в Газпромбанке два счета — один в евро и один в рублях — и предусматривал, что платежи за газ не будут рассчитываться, пока евро не будет конвертирован в рубли.

Сначала лидеры стран ЕС отвергли требования Путина платить за российский газ в рублях, в частности, об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон. Об отказе платить за газ в рублях также объявили несколько европейских компаний, в том числе австрийская OMV и польская PGNiG, заявив, что это будет нарушением контрактов.

Кроме того, страны Большой семерки договорились отклонить требование России платить за импорт ее энергоносителей в рублях.

После этого 31 марта Путин заявил, что если расчеты не будут производиться в рублях, экспорт газа будет прекращен.



Еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони в ответ на это заявил, что Евросоюз «не поддастся шантажу России», а глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что оплата российского газа в рублях будет считаться обходом санкций.

Требования Путина платить за газ в рублях разделили страны-члены ЕС, подчеркивая особенно острую зависимость некоторых стран от российского импорта. Так одни страны разрешили компаниям платить по новой схеме, другие отказались.

Тем, кто однозначно отказался и у кого подошел срок платежа, Путин перекрыл газ. Так 27 апреля российский Газпром остановил поставки газа в Польшу и Болгарию.

В то же время по данным Bloomberg, четыре европейских покупателя газа по состоянию на 27 апреля заплатили Газпрому за поставки в рублях несмотря на предупреждение Еврокомиссии, что это нарушение санкций против страны-агрессора. По последним данным, еще 20 европейских компаний открыли соответствующие счета в Газпромбанке, необходимые для удовлетворения требований России.

Россия снабжает газ трубопроводами в 23 страны Европы. ЕС сильно зависит от российских энергоносителей, в том числе российский газ покрывает 40% потребностей ЕС.

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