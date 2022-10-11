ЕС работает над новым пакетом санкций против России — журналист
По данным СМИ, ЕС работает над новым пакетом санкций против России (Фото:REUTERS/Yves Herman)
ЕС работает над новым пакетом санкций против страны-агрессора России, сообщил журналист Рихард Йозвяк в Twitter.
«Уже ведется работа над потенциальным новым пакетом санкций ЕС против России», — написал он.
По его словам, новый пакет может включать в себя конфискацию российских активов, запрет на продажу имущества и другие моменты, которые рассматривались в предыдущих раундах.
Журналист добавил, что санкции также могут быть введены и против Беларуси.
В среду, 5 октября, послы стран Европейского Союза согласовали детали восьмого пакета санкций против России за вторжение в Украину.