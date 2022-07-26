Еще на шесть месяцев. Евросоюз продлил санкции против страны-агрессора России

26 июля, 15:35
Флаг Евросоюза (Фото:REUTERS/Yves Herman)

Флаг Евросоюза (Фото:REUTERS/Yves Herman)

Евросоюз продлил антироссийские санкции до 31 января 2023 года из-за агрессии России против Украины. Об этом сообщает пресс-служба совета ЕС.

«Эти санкции, впервые введенные в 2014 году в ответ на действия России, дестабилизирующие ситуацию в Украине, были значительно расширены с февраля 2022 года в свете неспровоцированной и необоснованной военной агрессии России против Украины», — говорится в сообщении.

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Отмечается, что в настоящее время они касаются российских финансов, энергетики, технологий и товаров двойного назначения, промышленности, транспорта и предметов роскоши.

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Также в совете подчеркнули, что в дополнение к экономическим санкциям ЕС ограничил экономические отношения с временно оккупированным Крымом и ОРДЛО, а также ввел индивидуальные ограничительные меры (замораживание активов и ограничения на поездки) в отношении широкого круга физических и юридических лиц.

В ЕС подчеркнули, что решительным образом осуждают российскую агрессию и вновь призывали Россию немедленно прекратить нападения на мирное население и безоговорочно вывести все свои войска и военную технику со всей территории Украины в пределах ее международно признанных границ.

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«Европейский Союз непоколебим в своем стремлении помочь Украине осуществить ее неотъемлемое право на самооборону от российской агрессии и построить мирное, демократическое и процветающее будущее», — добавили в пресс-службе совета.

21 июля Евросоюз принял седьмой пакет санкций против России. ЕС ввел запрет на операции с золотом из РФ, включая драгоценности. Также Евросоюз расширяет список подстанционных товаров, которые могут способствовать военно-техническому развитию страны-агрессора.

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Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Российская агрессия Санкции Запада нарушение санкций

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