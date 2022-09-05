В Евросоюзе осудили «непрекращающиеся враждебные высказывания» Турции в адрес Греции 5 сентября, 23:15 Реджеп Тайип Эрдоган в последнее время сделал несколько резких заявлений о Греции (Фото:REUTERS/Susana Vera)

Заявления президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в отношении Греции вызывают обеспокоенность. Об этом сказано в сообщении Европейской службы внешних связей в понедельник, 5 сентября.

«Непрекращающиеся враждебные высказывания политического руководства Турции в адрес Греции и греческого народа вызывают серьезную озабоченность и полностью противоречат столь необходимым усилиям по деэскалации в Восточном Средиземноморье…», — заявили в ЕС.



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В ЕС ожидают от Турции «серьезной работы» над деэскалацией напряженности и уважения суверенитета и территориальной целостности государств Евросоюза. Там призвали «урегулировать разногласия мирным путем» и прекратить агрессивную риторику.

Ранее президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что Греция своими действия «бросает вызов» НАТО, и назвал недопустимыми ее «провокационные действия», а также пригрозил последствиями. В конце августа Анкара заявила, что Греция навела С-300 на турецкие истребители в международном воздушном пространстве и что греческие F-16 преследовали турецкие во время миссии НАТО. Афины отвергали обвинения и в свою очередь обвиняли Турцию в нарушении их воздушного пространства.

Как пишет Reuters, Турция заявляет, что Греция получила острова Эгейского моря по договорам 1923 и 1947 годов при условии, что не будет их вооружать, и что в противном случае Анкара усомнится в их территориальной принадлежности. В Греции называют позицию Турции абсурдной и говорят, что им нужно защищать от возможного нападения острова, многие из которых находятся недалеко от побережья Турции, сообщает The Washington Post.

В сентябре Реджеп Эрдоган заявил, что, «когда придет время, мы сделаем все необходимое… Мы можем внезапно прийти однажды ночью».

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