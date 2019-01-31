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Евросоюз призвал Россию предоставить медицинскую помощь Грибу и Бекирову

Сегодня, 21:12
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Кавказский узел

Павел Гриб

Пресс-секретарь внешнеполитической службы ЕС Майя Косьянчич заявила, что ЕС ожидает предоставления медицинской помощи политзаключенным Павлу Грибу и Эдему Бекирову.

Об этом сообщает пресс-служба ЕС.

"Павел Гриб, человек с инвалидностью, 20-летний гражданин Украины, был похищен 24 августа 2017 в Беларуси и задержан российскими властями без явных обвинений. Европейский Союз ожидает, что он будет немедленно освобожден и получит доступ к специальному медицинскому лечению, которое ему необходимо", - отметила пресс-секретарь.

Также ЕС требует освободить крымскотатарского активиста Эдема Бекирова.

"Господин Бекиров также нуждается в ежедневной медицинской помощи с учетом состояния здоровья. Мы ожидаем, что он будет освобожден без задержек и получит доступ к срочной и надлежащей медицинской помощи", - заявила Косьянчич.

Павел Гриб исчез в августе 2017 года в белорусском Гомеле. Позже его обнаружили в СИЗО в российском Краснодаре.

По версии обвинения, Гриб якобы склонял российскую школьницу Татьяну Ершову из Сочи изготовить и подорвать взрывчатку в школе. Девушка якобы не любила "учителей, учеников и всех россиян". Однако сам Павел заявил, что не признает обвинений и назвал дело сфабрикованным

Северо-Кавказский окружной военный суд продлил на шесть месяцев арест Гриба - до 24 апреля 2019 года. 

У Гриба начальная стадия цирроза печени и симптомы болезни Альцгеймера.

Кроме того, российские силовики задержали гражданина Украины, крымскотатарского активиста Эдема Бекирова утром 12 декабря 2018 года на административной границе при въезде в оккупированный Крым. Вечером его привезли в здание ФСБ России в Симферополе, где выдвинули обвинения в хранении тротила и боеприпасов.

Подконтрольный Кремлю Киевский районный суд Симферополя избрал ему меру пресечения в виде ареста на два месяца. Его адвокат опасается, что содержание в СИЗО может "просто-напросто его убить". Бекиров имеет инвалидность первой группы из-за множества тяжелейших заболеваний.

Теги:   Павел Гриб Евросоюз Россия

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