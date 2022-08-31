Евросоюз приостановит упрощенный визовый режим с Россией — Сийярто

31 августа, 15:25
Поделиться:
Петер Сийярто (Фото:Szijjártó Péter/Facebook)

Петер Сийярто (Фото:Szijjártó Péter/Facebook)

Евросоюз приостановит действие соглашения с Россией об упрощенной выдаче виз, но полный визовый запрет не будет введен.

Об этом сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто во время видеообращения в соцсетях, передает Reuters.

Он сообщил, что соглашение об упрощенной выдаче виз будет приостановлено при поддержке большинства.

Видео дня

«Общего запрета на выдачу виз для российских граждан не будет», — подчеркнул министр.

Сийярто добавил, что Венгрия, наряду с некоторыми другими государствами ЕС, выступает против запрета на выдачу виз России.

Читайте также:
ЕС будет выдавать россиянам визы с учетом «политических аспектов» — Еврокомиссия

Он также отметил, что Венгрия подписала соглашение с российским Газпромом о дополнительных поставках газа с 1 сентября.

Инфографика: НВ

В Праге 30−31 августа состоялась неформальная встреча министров стран-участниц Евросоюза, где обсуждается запрет выдачи виз в Европу для граждан России.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский призывал ввести полный визовый запрет для граждан РФ. Он убежден, что это могло бы стать одной из самых действенных мер против России.

https://www.youtube.com/embed/rcaVS4IMpeg
Редактор: Елизавета Кумбер

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Евросоюз Визы Петер Сийярто Визы с Россией

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X