Евросоюз приостановит упрощенный визовый режим с Россией — Сийярто 31 августа, 15:25 Петер Сийярто (Фото:Szijjártó Péter/Facebook)

Евросоюз приостановит действие соглашения с Россией об упрощенной выдаче виз, но полный визовый запрет не будет введен.

Об этом сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто во время видеообращения в соцсетях, передает Reuters.

Он сообщил, что соглашение об упрощенной выдаче виз будет приостановлено при поддержке большинства.



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«Общего запрета на выдачу виз для российских граждан не будет», — подчеркнул министр.



Сийярто добавил, что Венгрия, наряду с некоторыми другими государствами ЕС, выступает против запрета на выдачу виз России.

Он также отметил, что Венгрия подписала соглашение с российским Газпромом о дополнительных поставках газа с 1 сентября.

Инфографика: НВ

В Праге 30−31 августа состоялась неформальная встреча министров стран-участниц Евросоюза, где обсуждается запрет выдачи виз в Европу для граждан России.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский призывал ввести полный визовый запрет для граждан РФ. Он убежден, что это могло бы стать одной из самых действенных мер против России.

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