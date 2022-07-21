Золото, Сбербанк и «Ночные волки». Евросоюз принял седьмой пакет санкций против России

21 июля, 16:28
ЕС ослабил санкции в области перевозок сельскохозяйственных продуктов и поставок нефти в третьи страны (Фото:REUTERS/Yves Herman)

ЕС ослабил санкции в области перевозок сельскохозяйственных продуктов и поставок нефти в третьи страны (Фото:REUTERS/Yves Herman)

Евросоюз принял седьмой пакет санкций против России. Об этом сообщается на сайте совета Европейского союза.

ЕС вводит запрет на операции с золотом из РФ, включая драгоценности. Также Евросоюз расширяет список подстанционных товаров, которые могут способствовать военно-техническому развитию страны-агрессора или ее сектора обороны и безопасности, усилив экспортный контроль товаров двойного назначения и передовых технологий.

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При этом ЕС ослабил санкции в области перевозок сельскохозяйственных продуктов и поставок нефти в третьи страны. В сообщении говорится, что совет принял такое решение «во избежание любых возможных негативных последствий для продовольственной и энергетической безопасности во всем мире».

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в Twitter отметил, что под санкции также попали российских Сбербанк и мотоклуб "Ночные волки".

https://twitter.com/JosepBorrellF/status/1550084635857649665
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Работа над санкциями будет продолжена, в том числе по усилению их реализации и предотвращению их обхода, подчеркивает совет ЕС.

Ранее The Bloomberg сообщал, что некоторые государства-члены Евросоюзе настаивали на том, чтобы расширить санкции и на российский газ, но подавляющее большинства стран их не поддержали.

Россия является второй по величине золотодобывающей страной в мире, которая по итогам 2021 года экспортировала золота на 12,6 млрд фунтов.

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Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Россия Золото Санкции Запада

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