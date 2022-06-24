Европейские лидеры поддержали создание параллельной ЕС организации 24 июня, 20:47 Цей матеріал також доступний українською Шарль Мишель в Брюсселе, 24 июня 2022 года (Фото:REUTERS/Johanna Geron)

Евросовет во время саммита 23−24 июня в Брюсселе обсудил создание европейского политического сообщества, предложенного президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Как сообщает председательство Франции в Совете ЕС в пятницу, 24 июня, цель такого сообщества — создать платформу для «политической координации европейских стран» по всему континенту, которая при этом не заменит существующую политику и инструменты ЕС, в частности, расширение Евросоюза.



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«Цель состоит в укреплении политического диалога и сотрудничества для решения вопросов, представляющих общий интерес, а также для укрепления безопасности, стабильности и процветания европейского континента», — сказано в выводах Евросовета по итогам саммита.



Глава Евросовета Шарль Мишель во время брифинга после встречи лидеров ЕС также уточнил, что новое сообщество не будет альтернативой расширению Евросоюза. Первая встреча сообщества на уровне лидеров стран может пройти в Праге под председательством Чехии.

«Мы решили сформулировать идею, ответив на три вопроса. Зачем? Идея заключается в том, чтобы обеспечить безопасность и стабильность на европейском континенте. Что? Это может быть площадка для политического диалога в сотрудничестве с нашими европейскими партнерами на равноправной основе. Кто? Мы считаем, лучше всего, чтобы формат был предназначен только для политических лидеров», — сказал Мишель.

9 мая президент Франции Эммануэль Макрон, выступая в Европарламенте, заявил, что вступление Украины в ЕС «может занять десятилетия». Он предложил создать «параллельную организацию» для стран, которые хотят присоединиться к блоку (Украина, Грузия и Молдова) или покинули его (Великобритания). По словам Макрона, такое «европейское политическое сообщество» откроет для демократических европейских стран пространство для политического сотрудничества, безопасности, сотрудничества в сфере энергетики, транспорта, инвестиций, инфраструктуры и так далее.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что идея Макрона не является альтернативой ЕС для Украины.

23 июня лидеры ЕС поддержали предоставление статуса кандидата в члены ЕС Украине и Молдове.

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