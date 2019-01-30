Евросоюз планирует упростить визовый режим для коротких поездок Сегодня, 07:35 3024 Цей матеріал також доступний українською EPA ЕС намерен упростить визовый режим для коротких поездок EPA

Европарламент и Совет Евросоюза достигли пока не закрепленного официально соглашения о новом визовом кодексе, который предусматривает новые правила для коротких поездок в ЕС (на срок до 90 дней в 180-дневный период).

Как сообщает DW, заявление на получение визы теперь можно будет подать за шесть месяцев до поездки (раньше только за три месяца), цена визы поднимется с 60 до 80 евро, и, наконец, будет существовать прямая связь между скоростью и ценой визовых услуг и готовностью страны, где получается виза, в сотрудничестве с ЕС в области миграционной политики.

Брюссель особенно интересуют усилия, которые прикладывает страна, в вопросе приема назад нелегальных мигрантов.

"Основная цель реформы - облегчить законные поездки для туризма, торговли и бизнеса, одновременно принимая меры для борьбы с нелегальной иммиграции", отметили в Европарламенте.

Достигнутое неформальное соглашение должен утвердить Европарламент, после чего оно поступит на окончательное утверждение в Совет ЕС.