Евросоюз отложил переговоры о вступлении Албании и Северной Македонии
Вчера, 20:45
Европейский Союз решил отложить до октября переговоры о вступлении Албании и Северной Македонии в блок.
Об этом сообщает DW.
Соответствующее решение министры стран ЕС приняли на заседании в Люксембурге во вторник, 18 июня.
«В свете нехватки времени и важности вопроса Совет ЕС вернется к нему с целью принять четкое и по сути решение как можно раньше и не позднее октября 2019», — сказано в решении.
Ранее Европейская комиссия приступила к проверке выполнения Албанией условий безвизового режима с ЕС.