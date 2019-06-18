Евросоюз отложил переговоры о вступлении Албании и Северной Македонии Вчера, 20:45 Цей матеріал також доступний українською Capri23auto/pixabay.com В Евросоюзе решили отложить переговоры Capri23auto/pixabay.com

Европейский Союз решил отложить до октября переговоры о вступлении Албании и Северной Македонии в блок.

Об этом сообщает DW.

Соответствующее решение министры стран ЕС приняли на заседании в Люксембурге во вторник, 18 июня.

«В свете нехватки времени и важности вопроса Совет ЕС вернется к нему с целью принять четкое и по сути решение как можно раньше и не позднее октября 2019», — сказано в решении.

Ранее Европейская комиссия приступила к проверке выполнения Албанией условий безвизового режима с ЕС.