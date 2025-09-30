Кроме «стены дронов». Евросоюз готовит еще три оборонных проекта для противодействия российским угрозам

30 сентября, 18:53
ЕС готовит четыре оборонных проекта для противостояния РФ (Фото: REUTERS/Yves Herman/File Photo)

Европейская Комиссия предложила четыре оборонных проекта, включая стену из дронов, для противодействия российской воздушной агрессии. Об этом сообщает Politico.

Отмечается, что соответствующий документ был разослан странам — членам ЕС, которые в среду, 1 октября, встретятся в Копенгагене, чтобы обсудить оборонные вопросы и дальнейшую поддержку Украины.

В документе, кроме стены из дронов, речь идет о еще трех проектах:

  • «восточное фланговое наблюдение», целью которого является выявление угроз, начиная от гибридных операций и заканчивая вторжениями дронов,
  • «щит противовоздушной обороны» — это совместная инициатива ЕС и других европейских стран, направленная на усиление потенциала противовоздушной и противоракетной обороны,
  • «космический защитный щит», имеющий целью сохранение конкурентоспособности ЕС в области космической разведки для мониторинга угроз.

Как пишет Politico, эти проекты будут доступны для всех стран — членов ЕС и могут быть по крайней мере частично профинансированы Европейской программой оборонной промышленности стоимостью 1,5 млрд евро.

Для получения средств, проекты должны одобрить все страны-члены единогласно, говорится в материале.

Ранее европейский комиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс сообщал, что ЕС построит трехсоставную систему защиты восточного фланга от России.

По его словам, общий подход к защите восточных стран ЕС охватывает три направления:

  • система противодействия провокациям на наземной границе — так называемая «наземная стена»;
  • меры для противодействия нарушениям воздушного пространства стран ЕС — «стена дронов»;
  • меры по защите от возможных провокаций России на море — «морская стена».

По словам еврокомиссара, реализацию проекта будут осуществлять в кооперации с Украиной и с учетом украинского боевого опыта.

Ночью 10 сентября воздушное пространство Польши пересекли около двух десятков российских дронов, значительная часть из них залетела из Беларуси. Четыре БПЛА были сбиты.

13 сентября в Министерстве национальной обороны Румынии сообщили, что в 18:23 самолеты F-16 обнаружили в национальном воздушном пространстве дрон, который они преследовали примерно в 20 км к северо-западу от села Килия-Веке, где он исчез с радаров. Там также указали, что беспилотник не пролетал над населенными пунктами и не представлял непосредственной угрозы для населения.

19 сентября пограничная служба Польши сообщила о том, что два российских истребителя низко пролетели над польской нефтедобывающей платформой Petrobaltic в Балтийском море.

20 сентября в Министерстве обороны Эстонии опубликовали карту, на которой показано нарушение воздушного пространства страны тремя российскими истребителями МиГ-31. 19 сентября эти истребители без разрешения вошли в воздушное пространство Эстонии над Финским заливом и находились там около 12 минут.

