Послы ЕС снова не согласовали санкции против России — журналист
Евросоюз (Фото:REUTERS/Yves Herman)
Послы Евросоюза в четверг, 23 февраля, снова не согласовали десятый пакет санкций против России. Об этом сообщил в Twitter журналист Radio Liberty Рикард Йозвяк.
По словам журналиста, встреча возобновится в пятницу в 10 утра.
Агентство Reuters со ссылкой на источники пишет, что Польша «блокирует пакет из-за предложенных исключений из запрета на импорт в ЕС российского синтетического каучука». Польские дипломаты считают, что исключения сделают санкции неэффективными. Другие собеседники агентства заявили, что исключения предложили для Италии, которую поддержала Германия.
Глава Офиса президента Андрей Ермак написал в Twitter, что «санкции будут», не уточняя подробности.
Ожидается, что в пакет санкций войдут торговые ограничения на сумму более 10 млрд евро, в том числе запрет на импорт в ЕС российского каучука, экспорт в Россию технологического оборудования и запчастей, которые страна-агрессор может использовать для войны.
Ранее президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что новый пакет санкций против России будет направлен на товары общей стоимостью $11 миллиардов и коснется торговых запретов и контроля за технологиями.
По данным WSJ, администрация президента США планирует на этой неделе объявить о новом пакете санкций против 200 российских физических и юридических лиц.