Евросоюз не допустит, чтобы в Украине закончилось оружие — Боррель 17 мая, 18:39 Цей матеріал також доступний українською Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель (Фото:REUTERS/Yves Herman/File Photo)

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз не оставит Украину без военной помощи для защиты от российской агрессии. Об этом сообщает Reuters.

Война России против Украины — главные события 17 мая

«Европейский союз не допустит, чтобы Украина лишилась техники», — заявил Боррель во вторник, 17 мая.

Ранее глава МИД Дмитрий Кулеба сообщал, что ситуация с поставками оружия в Украину в последнее время значительно улучшилась, но добавил, что на данный момент существует две большие проблемы. По его словам, первая — это поставки реактивных систем залпового огня MLRS. А второй пробел, который надо заполнить — авиация, сообщил он.

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