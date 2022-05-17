Евросоюз не допустит, чтобы в Украине закончилось оружие — Боррель

17 мая, 18:39
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Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель (Фото:REUTERS/Yves Herman/File Photo)

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель (Фото:REUTERS/Yves Herman/File Photo)

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз не оставит Украину без военной помощи для защиты от российской агрессии. Об этом сообщает Reuters.

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«Европейский союз не допустит, чтобы Украина лишилась техники», — заявил Боррель во вторник, 17 мая.

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Ранее глава МИД Дмитрий Кулеба сообщал, что ситуация с поставками оружия в Украину в последнее время значительно улучшилась, но добавил, что на данный момент существует две большие проблемы. По его словам, первая — это поставки реактивных систем залпового огня MLRS. А второй пробел, который надо заполнить — авиация, сообщил он.

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Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Война в Украине Жозеп Боррель Помощь ВСУ

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