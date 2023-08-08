В ЕС заявили, что не могут пообещать гарантии безопасности Украине как организация 8 августа, 22:42 Евросоюз (Фото:REUTERS/Francois Lenoir)

Евросоюз не может предоставить Украине гарантии безопасности, потому что не является безопасностным блоком. Об этом заявил представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано во время брифинга во вторник, 8 августа, передает DW.

«Мы не являемся безопасностной организацией. Это дискуссия для НАТО и отдельных стран, но не для ЕС как организации», — объяснил он.



Стано добавил, что ЕС поддерживает Украину в нескольких сферах, в том числе финансирует поставки вооружений. По его словам, ЕС может поддержать гарантии безопасности, но сам по себе не является гарантом.

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Во время саммита НАТО в Вильнюсе 12 июля лидеры Большой семерки объявили, что согласовали декларацию о гарантиях безопасности для Украины. В Офисе президента заявили, что декларация — это общий рамочный документ, а следующим шагом должна стать система двусторонних безопасностных соглашений между Украиной и отдельными странами-гарантами.



Гарантии предусматривают:

помощь Украине в защите себя и предупреждении новой агрессии — поставки оружия, поддержка в развитии ОПК, обучение, сотрудничество в сферах разведки и кибербезопасности, техническая и финансовая поддержка и так далее;

меры на случай новой агрессии, предусматривающие немедленные консультации для того, чтобы как можно быстрее обеспечить Украину всем необходимым;

помощь в привлечении страны-агрессора России к ответственности — усиление санкционного давления, заморозка активов, механизмы репараций и суд над виновными в преступлениях против Украины и украинцев;

дальнейшая поддержка демократического развития Украины.

Первая страна, с которой Украина начала переговоры о двусторонних соглашениях, — США.