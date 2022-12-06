Евросоюз не даст Венгрии сорвать макрофинансовую помощь Украине — вице-президент ЕК 6 декабря, 20:16 Евросоюз (Фото:REUTERS/Yves Herman)

Евросоюз намерен выделить Украине 18 миллиардов евро финансовой помощи, несмотря на позицию Венгрии. Об этом заявил исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис во вторник, 6 декабря, сообщает Euractiv.

«Украина — страна в состоянии войны, она отчаянно нуждается в нашей поддержке, и мы просто не можем позволить одному государству-члену задержать и сорвать эту финансовую помощь… Мы должны оказать ее так или иначе, и мы ее окажем», — подчеркнул Домбровскис.



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Как пишет Euractiv, в блоке ищут альтернативное решение по макрофинансовой помощи Украине, которое не будет требовать одобрения Венгрии.

Министр финансов Чехии Збынек Станжура сказал, что ЕС делает все возможное, чтобы Украина получила средства в начале января.

«Мы должны сделать это любой ценой, будь то план А или план Б», — цитирует его AP.

Ранее глава Минфина Венгрии Михай Варга высказался против принятия Евросоветом поправок по выделению Украине 18 млрд евро макрофинансовой помощи в 2023 году.