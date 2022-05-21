Евросоюз хочет избавиться от российской газовой зависимости за пять лет — Боррель 21 мая, 05:10 Цей матеріал також доступний українською Жозеп Боррель (Фото:REUTERS/Erick Marciscano)

Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель заявил, что Евросоюзу необходимо избавиться от российской газовой зависимости не позже 2027 года.



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В своем блоге он напомнил, что в данный момент на Россию приходится 40% поставок газа в Евросоюз.

«На сегодняшний день Россия является наибольшим поставщиком газа в Европу, на нее приходится 40% нашего потребления. Мы хотим избавиться от этой зависимости до 2027 года. Большая часть газа и нефти, которую мы импортируем из России, будет замещена за счет возобновляемых источников, энергоэффективности и сохранения энергии. Для обеспечения количества газа, который все еще будет необходим, ЕС должен увеличить импорт из нероссийских источников», — заявил Боррель.



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Он признал, что покупая российские энергоносители, ЕС, по сути, «финансирует способность Кремля вести войну».

«Годами мы дискутировали о необходимости уменьшить зависимость от энергетического импорта из России — страны, использующей энергию как политическое оружие. Мы не можем позволить себе и дальше откладывать этот шаг: мы финансируем способность Кремля вести войну против Украины», — заявил Боррель.

Ранее стало известно, что ЕС не согласовал шестой пакет санкций, предусматривающий отказ от российских энергоносителей.

Венгрия продолжает блокировать предложение Евросоюза о постепенном запрете на импорт российской нефти, чем задерживает одобрение всего шестого пакета санкций против РФ.

По данным медиа, в Евросоюзе готовы профинансировать нефтепроводы для Венгрии, чтобы Будапешт поддержал шестой пакет санкций ЕС.

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