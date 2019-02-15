Евросоюз готовит специальные правила для авиаперевозок на случай "жесткого" Brexit Сегодня, 19:12 1098 Этот материал сейчас доступен только на украинском языке ЕРА Окончательный выход Великобритании из Евросоюза запланирован на 29 марта 2019 года ЕРА

ЕС готовит меры для смягчения нарушения воздушного сообщения для пассажиров и грузов между ЕС и Великобританией в случае ее выхода без соглашения.

Про це сказано в повідомленні на сайті Ради ЄС.

Посли країн-членів в Комітеті постійних представників Ради затвердили мандат головуючої Румунії на переговори з Європарламентом про пропозицію, що дозволяє британським ліцензованим перевізникам надавати базові послуги повітряного транспорту між Великою Британією і рештою 27 державами-членами.

Ці права будуть залежати від надання еквівалентних прав Великою Британією і за умови дотримання умов, що забезпечують чесну конкуренцію.

Спеціальне положення забезпечує право продовжувати виконувати регулярні рейси в рамках зобов'язань за державним обслуговування до 26 жовтня 2019 року, з тим, щоб забезпечити безперервність державних послуг, поки національні органи влади вносять необхідні зміни.

Якщо в результаті Brexit авіаперевізник, який має ліцензію на експлуатацію, видану державою-членом ЄС, перестане відповідати вимогам ЄС, він буде мати можливість до 26 жовтня 2019 року повністю це виправити.

Лідери 27 країн-членів ЄС підтримали угоду про вихід Великої Британії з блоку. Глава Європейської комісії Жан-Клод Юнкер назвав угоду по виходу з ЄС "кращою" угодою, на яку Лондон міг би розраховувати.

Остаточний вихід Великої Британії з Євросоюзу запланований на 29 березня 2019 року. Після цього починається 21-місячний перехідний період - до кінця 2020 року. Перехідний період може бути продовжений лише один раз, проте поки невідомо, якою може бути його максимальна тривалість.

23 червня 2016 року британці на референдумі сказали "ні" збереженню членства Великої Британії в складі Європейського Союзу. За вихід країни з ЄС проголосувало 52% виборців, проти - 48%. Шотландія і Північна Ірландія переважно проголосували за збереження членства Сполученого Королівства в ЄС, а Уельс і Англія підтримали Brexit.