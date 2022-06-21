Евросоюз вскоре завершит подготовку финансового пакета для Украины на сумму в 9,5 миллиардов долларов — Bloomberg 21 июня, 03:32 Цей матеріал також доступний українською Прапор Евросоюзу (Фото:REUTERS/Yves Herman)

В ближайшее время Евросоюз завершит разработку финансового пакета для помощи бюджету Украины в размере 9,5 миллиардов долларов.

Об этом сообщает Bloomberg.

Источники в руководстве ЕС сообщили, что пакет будет состоять из 25-летних кредитов с 10-летним льготным периодом для возмещения основной суммы. Процентные платежи будут покрываться из бюджета ЕС.

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Оставшиеся детали финансовой помощи обсудят в четверг и пятницу на саммите в Брюсселе, где также будет рассмотрена заявка Украины на вступление в ЕС и послевоенное восстановление. Решение о выделении денег должны поддержать все 27 стран Евросоюза и Европарламент.

Отмечается, что внутри ЕС существуют разные мнения об инструментах финансовой помощи. Исполнительный орган Евросоюза предлагает выделить деньги в рамках кредит, а Германия и Словакия, в частности, больше склоняются к грантовой помощи.

Финансовый пакет будет содержать условия, которые будут учитывать текущие обстоятельства внутри Украины и будут связаны с усилиями по предотвращением нецелевого использования средств.

Ранее министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что до конца 2022 года Украина намерена привлечь дополнительно $20 млрд от доноров и кредиторов.

В частности, Министерство финансов планирует в июне привлечь $4,8 млрд кредитов и грантов от международных партнеров, в июле — еще около $4 млрд.

В конце мая министры финансов стран G7 договорились предоставить Украине $19,8 млрд финансовой помощи.

В свою очередь, глава Европейского совета Шарль Мишель заявил, что ЕС выделит Украине 9 млрд евро финансовой помощи.

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