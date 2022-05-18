«Должны думать о завтрашнем дне». Евросоюз готов возглавить усилия по восстановлению послевоенной Украины — президент Еврокомиссии

18 мая, 15:44
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Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен (Фото:Ludovic Marin / Pool via REUTERS)

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен (Фото:Ludovic Marin / Pool via REUTERS)

Евросоюз возглавит усилия по реконструкции послевоенной Украины, сообщила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

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«Мы знаем, что Украина находится на линии фронта и защищает наши европейские ценности. Мы продолжим оставаться на их стороне во время этой войны и когда они будут отстраивать свою страну… Мы должны думать о завтрашнем дне, в отношении более объемных усилий, направленных на реконструкцию», — сказала она во время выступления в Брюсселе.

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Она подчеркнула, что «у ЕС есть ответственность и стратегический интерес» в том, чтобы возглавить усилия по реконструкции Украины и Евросоюз уже разработал принципы реконструкции, которые должны сочетать инвестиции и реформы.

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Ляйен уточнила, что в будущем будет одобрен план, в котором будут отражены потребности Украины.

«План будет направлен на ключевые сферы реформ, такие как антикоррупционная, административные возможности, верховенство права, независимость судебной системы. И, конечно, должен быть надежно закреплен зеленый и цифровой переход и фундаментальные европейские ценности», — сказала она.

При этом Ляйен добавила, что ЕС «не должен и не будет» единственным, кто приложет усилия по восстановления Украины.

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В марте премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что необходимо создать план восстановления Украины, в который должны быть вовлечены самые богатые страны Европы.

Также премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что будет разработан аналог плана Маршалла для послевоенного восстановления Украины.

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Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Война в Украине Урсула фон дер Ляйен

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