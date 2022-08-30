Министры обороны ЕС согласовали тренировочную миссию для ВСУ — Боррель 30 августа, 17:51 Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель (Фото:REUTERS/ Johanna Geron)

Министры обороны стран-участниц Евросоюза одобрили подготовку к созданию тренировочной миссии для украинских военных.

Об этом сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель во время брифинга по итогам встречи глав МИД и Минобороны стран Евросоюза в Праге.

Боррель повторил, что страны ЕС будут оказывать Украине военную поддержку «столько, сколько потребуется», включая поставки оружия и подготовку военнослужащих ВСУ. Дипломат уточнил, что в ЕС есть «много инициатив» по поводу обучения и подготовки солдат.

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«Их потребности в этом (тренировках военных — ред) огромные. Мы должны гарантировать широкий охват этих усилий. И я могу сказать, что все государства-члены согласились с этим», — объявил Боррель.

Боррель уточнил, что официально решение не было принято, поскольку встреча министров в Праге была неформальным заседанием.

Но, по его словам, было решено начать подготовку к миссии, которая включает контакты с представителями Украины и определение законодательных параметров миссии.

Глава Минобороны Украины Алексей Резников, который также участвовал в заседании в онлайн-формате, представил Евросоюзу список тренировочных мероприятий на разных уровнях, в которых нуждаются ВСУ, сообщил Боррель. Они включают краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные тренировки, уточнил он.

Ранее Bloomberg сообщал, что миссия Евросоюза по подготовке украинских военных будет включать подготовку снайперов, офицерского состава и специалистов по разминированию.

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