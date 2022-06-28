Евросоюзу пора отказаться от принципа единогласия во внешней политике — глава европейской дипломатии Боррель 28 июня, 01:22 Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель (Фото:REUTERS/Johanna Geron)

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель считает, что пришло время отказаться от правила единогласного принятия решений Евросоюзом по внешнеполитическим и другим вопросам.

Свое мнение Боррель выразил в блоге, опубликованном в понедельник, 27 июня, на сайте Европейской службы внешних связей.



По мнению главы европейской дипломатии, расширение ЕС — правильный шаг, но одновременно с этим нужно приложить усилия для реформирования блока и процесса принятия им решений. Боррель подчеркнул, что расширение ЕС и присоединение к нему стран, которые хотят и могут выполнить условия, «не является одолжением и уступкой — это в наших стратегических интересах».



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Высокий представитель ЕС отметил, что блоку приходится расплачиваться за принцип единогласия во внешней политике. Он напомнил, что согласование шестого пакета санкций против России заняло больше месяца, и выразил сожаление, что в финальной версии некоторые положения пришлось смягчить, в частности, убрать из санкционного списка главу РПЦ патриарха Кирилла (Владимира Гундяева). Также Боррель упомянул переговоры о вступлении в ЕС Северной Македонии и Албании, где «одна страна блокировала то, с чем могут согласиться все остальные».

Боррель написал, что считает необходимым пересмотреть процесс принятия решений в Евросоюзе:

«Если страны заранее знают, что окончательное решение может быть принято квалифицированным большинством голосов, у них появляется сильный стимул вести переговоры, создавать альянсы и формировать консенсус. Если они знают, что могут заблокировать все, а иногда даже получить за это компенсацию, у них нет стимула работать над достижением здорового компромисса».

По словам главы дипломатии ЕС, одним из вариантов альтернативы «мертвому грузу» (правилу единогласности) может быть конструктивное воздержание и суперквалифицированное большинство: 27 минус два или три голоса, «чтобы решение не блокировали одна или две отдельных страны». Также он отметил, что Евросоюз может экспериментировать с применением правила квалифицированного большинства в разных сферах внешней политики: «например, заявления, санкции и имплементация решений».

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