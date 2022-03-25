Страны ЕС будут вместе закупать газ — глава Еврокомиссии 25 марта, 22:25 Цей матеріал також доступний українською Урсула фон дер Ляйен (Фото:Kenzo Tribouillard/Pool via REUTERS)

Страны Евросоюза объединят усилия при закупке газа, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Основной причиной высоких цен на электроэнергию в значительной степени являются высокие и неустойчивые цены на газ. Так что мы объединим усилия… будем использовать коллективный переговорный потенциал при закупке газа», — заявила она во время брифинга после двухдневного саммита в Брюсселе.

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Как сообщает Bloomberg, лидеры ЕС договорились, что совместная платформа закупок также будет открыта для стран Западных Балкан и ассоциированных партнеров — Украины, Молдовы и Грузии.

Агентство отмечает, что к идее общих закупок вернулись после того, как на фоне сокращения поставок из России цены на газ и электроэнергию выросли до рекордного уровня. Полномасштабное вторжение России в Украину привело к еще большему повышению цен на энергоносители.

25 марта президент США Джо Байден и глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен объявили, что достигли соглашения по снижению зависимости Европы от российских энергоресурсов и укреплению европейской энергетической безопасности.