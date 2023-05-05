Евросоюз поддержал выделение 1 млрд евро на закупку снарядов для Украины 5 мая, 18:34 Страны ЕС будут совместно закупать боеприпасы для Украины (Фото:Brendan McDermid/Reuters)

Евросоюз в пятницу, 5 мая, согласовал выделение 1 млрд евро из Европейского фонда мира на закупки боеприпасов и ракет для Украины. Об этом сообщает пресс-служба Совета ЕС.

Деньги будут выделены на совместную закупку странами ЕС артиллерийских снарядов калибра 155 мм и, в случае необходимости, ракет для ВСУ. Их будут покупать у европейской или норвежской оборонной промышленности. Контракты на закупку в рамках этого решения должны быть заключены до 30 сентября 2023 года.

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«Сегодняшнее решение — еще один важный шаг к поставкам в Украину большего количества боеприпасов. ВСУ необходимо значительное количество боеприпасов для защиты украинского народа и территории, и их нужно поставить быстро. Вместе с предыдущим решением оперативно передать боеприпасы из существующих запасов, мы выделяем на эти цели 2 миллиарда евро, доводя общую военную помощь ЕС Украине до 5,6 миллиарда евро», — подчеркнул глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

13 апреля Совет ЕС принял решение выделить 1 млрд евро на возмещение стоимости боеприпасов, которые страны-члены ЕС передадут Украине из своих запасов с 9 февраля по 31 мая 2023 года.

20 марта главы МИД стран Евросоюза согласовали план совместных закупок и поставок боеприпасов Украине суммой в 2 млрд евро.

Из них один миллиард направят на поставку Украине миллиона артиллерийских снарядов в течение следующих 12 месяцев, и еще столько же на семилетнюю программу совместной закупки государствами ЕС боеприпасов для пополнения собственных запасов.

По данным Financial Times, Украина обратилась к Евросоюзу с просьбой ежемесячно отправлять ВСУ 250 тысяч артиллерийских боеприпасов, чтобы снизить дефицит.



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