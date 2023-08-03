ЕС ввел новые санкции против Беларуси: расширен запрет на экспорт оружия и боеприпасов 3 августа, 15:47 ЕС (Фото:REUTERS/Ив Герман)

Евросоюз принял решение о введении новых санкций против Беларуси в ответ на вторжение России в Украину и участие Минска в агрессивных действиях РФ.

Об этом говорится в заявлении пресс-службы Еврокомиссии.

Сообщается, что новые ограничения создают более тесное согласование санкций против России и Беларуси, и будут предотвращать обход Россией санкций через Беларусь.

Видео дня

Санкции также расширят запрет на экспорт в Беларусь ряда «очень чувствительных товаров и технологий», которые способствуют военному и технологическому развитию страны.

Совет ЕС накладывает дополнительный запрет на экспорт огнестрельного оружия и боеприпасов, а также товаров и технологий, применяемых в авиационной и космической промышленности.

Сообщается, что изменения также согласовывают санкции против Беларуси с режимом санкций против России.

В Еврокомиссии отметили, что эти ограничительные меры являются ускоренными ввиду срочности, связанной с борьбой с обходом определенных товаров и технологий.

26 июля в ЕС утвердили санкции против Беларуси. Тогда сообщалось, что они будут касаться авиации и товаров двойного назначения.

Корреспондент Радио Свободы Рикард Йозвяк, который сообщил о решении ЕС, добавил, что вопрос об отмене санкций против белорусских производителей калийных удобрений не поднимался, однако он может возникнуть осенью.

27 июля министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис призвал к дальнейшему ужесточению санкций.

ЕС ранее ввел шесть пакетов санкций против Беларуси, последний из них вступил в силу год назад.

18 июля Евродепутаты призвали Международный уголовный суд рассмотреть ордер на арест белорусского диктатора Александра Лукашенко.