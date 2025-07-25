Выполнили не все реформы. ЕС предоставит Киеву лишь часть четвертого транша Ukraine Facility

Украина выполнила не все предусмотренные реформы для получения полного четвертого транша финансирования в рамках программы Ukraine Facility, поэтому на этот раз выплата будет частичной.

Об этом в пятницу, 25 июля, заявил представитель Европейской комиссии Гийом Мерсье во время брифинга, сообщает Суспільне.

По словам Мерсье, Киев выполнил 13 из 16 запланированных шагов, которые были условием для следующего платежа.

«Это частичный платеж, поскольку Украина выполнила 13 из 16 реформ, которые были изначально запланированы для этого четвертого платежа. И сейчас этот запрос рассматривается в Совете ЕС», — пояснил представитель ЕК.

Мерсье также отметил, что это не является задержкой в финансировании, а Украина имеет льготный период для выполнения незавершенных реформ.

«Еврокомиссия признала 13 реформ выполненными и рекомендует Совету ЕС перечислить Украине 3,05 миллиарда евро в качестве четвертого транша в рамках программы Ukraine Facility», — отметил Гийом Мерсье.

Согласно условиям программы, до конца марта 2025 года Украина должна была выполнить 16 контрольных показателей. Три незавершенные реформы — это вопросы децентрализации, обновление законодательства об АРМА и процедуры отбора судей в Высший антикоррупционный суд. Это создало риски для финансирования ЕС в размере до 1,5 миллиарда евро.

Ранее депутат Европарламента Даниэль Фройнд в комментарии для Politico отметил, что часть выплат была отложена из-за замедления темпов реформ в Украине в последнее время.

Ukraine Facility — инструмент, предусматривающий возможность получения Украиной в 2024—2027 годах финансовой и технической помощи ЕС на общую сумму 50 млрд евро. Из них на бюджетную поддержку будет направлено 38,27 млрд евро, в инвестиционный фонд — 6,97 млрд евро, на техническую и административную поддержку — 4,76 млрд евро.