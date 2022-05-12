На уровне глав государств. Евросовет будет обсуждать заявку Украины на вступление в ЕС в июне — МИД Франции 12 мая, 16:26 Цей матеріал також доступний українською Заседание Европейского совета, согласно графику мероприятий ЕС, должно состоятся 23−24 июня в Брюсселе. (Фото:Dusan_Cvetanovic/Pixabay)

Заявка на вступление Украины в Евросоюз будет обсуждаться на уровне европейских лидеров в июне этого года. Об этом сообщается на сайте МИД Франции.

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«Украина является частью европейской семьи», — повторило ведомство слова президента Франции Эмманюэля Макрона и главы МИД Жан-Ива Ле Дриана.

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Французский МИД отмечает, что заявка Украины на членство в Европейском союзе в настоящее время рассматривается Европейской комиссией.

«Она будет обсуждаться на уровне глав государств и правительств в Европейском совете в июне», — добавили в ведомстве.

Заседание Европейского совета, согласно графику мероприятий ЕС, должно состоятся 23−24 июня в Брюсселе.

9 мая президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что вступление Украины в Евросоюз займет «несколько лет, возможно, несколько десятилетий» и предложил создать «параллельную организацию» для стран, желающих присоединиться к блоку (Украина, Грузия, Молдова).

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил: если Украина не получит в июне статус кандидата в Европейский Союз, то это будет «обманом» со стороны европейцев.

Украина и статус кандидата в ЕС

28 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на вступление Украины в ЕС. Он говорил, что после полномасштабного вторжения РФ Украина обратится в Евросоюз по вопросу безотлагательного вступления по новой специальной процедуре.

21 марта стало известно, что Еврокомиссия начала работу над заключением членства Украины в ЕС. По словам Зеленского, заключение Еврокомиссии будет подготовлено в течение нескольких месяцев. Оно будет рекомендацией для Совета ЕС, который должен принять решение о следующих шагах.

Во время визита в Киев 8 апреля президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен передала Зеленскому опросник о соответствии Украины Копенгагенским критериям — это необходимый этап для получения статуса кандидата на вступление в Евросоюз. 9 мая Киев передал ЕС заполненную вторую часть опросника. Вслед за Украиной опросники получили Молдова и Грузия.

Премьер-министр Денис Шмигаль сказал, что Украина рассчитывает приобрести статус кандидата на членство в Евросоюзе не позднее июня 2022 года

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