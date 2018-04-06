Евросоюз ввел новые санкции против Северной Кореи

Совет Европейского Союза расширил санкции против Северной Кореи в ответ на разработку северокорейским режимом ядерного и баллистического оружия.

В санкционый список внесли одно физическое лицо и 21 юридическое лицо, согласно решению комитета Совета Безопасности ООН по вопросам КНДР от 30 марта 2018 года.

"Эти ограничительные меры включают запрет на поездки и замораживание активов физических лиц и юридических лиц", - сообщили в Совете ЕС.

После этого решения общее число лиц и организаций из КНДР, против которых ООН ввела санкции, увеличилось до 80 человек и 75 организаций. Кроме того, 55 человек и девять юридических лиц были внесены в санкционый список ЕС самостоятельно.

Напомним, что 30 марта Совет безопасности ООН по просьбе США ввел новые санкции против Северной Кореи. В список внесены 21 компания, 27 судов и одно частное лицо в связи с обвинениями в контрабанде северокорейских товаров, в основном нефти и угля.