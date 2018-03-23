Евросоюз решил отозвать своего посла из России

Информационное агентство Reuters сообщает, что лидеры стран Европейского союза поддержали Великобританию, которая обвиняет РФ в отравлении бывшего разведчика Сергея Скрипаля.

Европейский союз решил в знак солидарности отозвать своего посла Маркуса Эдерера из Москвы.

"ЕС согласен с оценкой правительства Соединенного Королевства, что весьма вероятно, что Российская Федерация несет ответственность за отравление Скрипаля, и что нет правдоподобного альтернативного объяснения", - говорится в совместном заявлении ЕС.

Также, правительство Великобритании сообщает, что на встрече премьер-министра Терезы Мэй с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции было принято решение подготовить "общий европейский ответ" на отравление Скрипаля.

Напомним, Великобритания объявила 23 российских дипломатов персонами нон грата из-за отравления в Солсбери бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля.

4 марта бывший российский двойной агент Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены без сознания на скамейке в торговом центре в Солсбери.

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Британское следствие установило, что Сергей Скрипаль и его дочь были отравлены нервно-паралитическим веществом военного происхождения, разработанным в СССР в 1970-х годах. Оно известно под названием Новичок. Британия возложила ответственность за инцидент на Россию.

К расследованию их отравления привлечены специалисты Организации по запрещению химического оружия. Скотленд-Ярд ожидает, что расследование займет "несколько месяцев".