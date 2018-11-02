Евросоюз раскритиковал Россию за введение санкций против Украины

Российские санкции в отношении Украины необоснованны, заявили в ЕС

В Европейском Союзе заявили, что санкции России в отношении украинских компаний и физических лиц необоснованны и направлены на обострение конфликтной ситуации.

Об этом в комментарии Интерфакс-Украина сказали в представительстве ЕС в Украине.

"Решение российского правительства ввести финансовые меры против украинских лиц и компаний является необоснованным. Необходимо избегать шагов, направленных на обострение ситуации и подрывающих поиск решения ради восстановления территориальной целостности Украины", - отметили в представительстве ЕС.

Напомним, 1 ноября премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о введении специальных экономических мер против Украины. Под российские санкции попали 322 украинских граждан и 68 компаний.

Среди тех, на кого распространяются санкции - судьи Конституционного суда Украины, депутаты Верховной Рады VIII созыва, крупные украинские предприниматели, чиновники администрации президента Украины, руководители органов исполнительной власти Украины и крупных украинских компаний, а также юридические лица.

Кто попал в санкционный список РФ

Счета, ценные бумаги и имущество участников санкционного списка, находящиеся в России, подлежат блокировке. Также запрещено выводить капитал граждан и компаний за пределы России.

Российские санкции введены как ответная мера на украинские санкции против юридических и физических лиц РФ.