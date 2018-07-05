Евросоюз продлил санкции в отношении России на полгода

В четверг, 5 июля, Европейский совет продлил экономические санкции в отношении России до 31 января 2019 года.

Как сообщает пресс-служба Совета, решение было принято единогласно. Санкции, впервые введенные в 2014 году затрагивают финансовый, энергетический и оборонный секторы, а также на сферу товаров двойного назначения.

В Совете акцентировали внимание на том, что продление санкций связано с невыполнением Россией Минских соглашений и продолжающуюся агрессию в отношении Украины.

18 июня Евросоюз на год продлил санкции против России за аннексию Крыма - до 23 июня 2019 года.

Ранее премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что Евросоюзу надо взвешеннее подходить к вопросу санкций против России. По его словам, Италия будет отстаивать на саммите ЕС отказ от автоматического продления санкций против России.