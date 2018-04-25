Евросоюз отреагировал на массовые протесты в Армении и отставку премьера Саргсяна

ЕС: Мы весьма приветствуем мирный характер изменений в Армении

Делегация Европейского союза в Армении и аккредитованные в стране посольства государств-членов ЕС отреагировали на отставку премьер-министра Сержа Саргсяна и акции протестов в стране.

Европейский союз принял к сведению отставку премьер-министра Армении Сержа Саргсяна.

"Мы весьма приветствуем мирный характер изменений, свидетелями которых мы стали. По-прежнему остается важным плавное и мирное разрешение нынешней ситуации. Решающим остается национальный диалог с привлечением всех заинтересованных политических сторон", - цитирует завление Радио Азатутюн.

Евросоюз рассчитывает на продолжение работы с Арменией по реализации амбициозной повестки дня ЕС-Армения в соответствии с Соглашением о всеобъемлющем и расширенном партнерстве, ратифицированным 11 апреля 2018 года.

23 апреля, после многодневных митингов с требованием отставки премьер-министра Сержа Саргсяна, к которым присоединились военнослужащие, глава правительства таки объявил о своей отставке.

Саргсян правил государством с 2008 по 2018 год в качестве президента, а после изменения формы правления на парламентскую республику был избран парламентом премьером. Имеено это и возмутило граждан, которые расценили премьерство Саргсяна как узурпацию власти.

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В связи с отставкой Саргсяна, первый вице-премьер Армении Карен Карапетян приступил к исполнению обязанностей главы правительства.

Утром, 25 апреля, в столице Армении Ереване возобновились акции протеста против действующей власти. По словам лидера протеста, оппозиционного депутата Никола Пашиняна, правящая Республиканская партия Армении хочет "воспользоваться отставкой Сержа Саргсяна и сохранить власть".