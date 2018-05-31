Евросоюз об инсценировке убийства Бабченко: Украина имеет право защищать свой национальный интерес

Европейский Союз прокомментировал инсценировку СБУ убийства российского журналиста Аркадия Бабченко.

По словам пресс-секретаря внешнеполитической службы ЕС Майи Косьянчич, Украина имеет право защищать свой национальный интерес и свою территорию.

"Как вы знаете, Украина в очень особой ситуации, касающейся ее безопасности, учитывая ситуацию в Крыму и конфликт на востоке страны. В этом контексте, как и все страны, Украина имеет право защищать свой национальный интерес и свою территорию", - цитирует Косьянчич Европейская правда.

Косьянчич подчеркнула, что миссия ЕС в Украине ничего не знала о проведении операции СБУ.

"Да, у нас есть миссия в Украине и она работает с украинской властью и сектором гражданской безопасности.... Но операция, о которой вы упомянули, была операцией украинских служб безопасности. Наша миссия не брала в этом участия", - добавила пресс-секретарь.

Косьянчич отдельно подчеркнула, что в ЕС радуются тому, что жизнь Бабченко была спасена.

"Мы счастливы, что он жив", - заявила она.

Смотрите также

29 мая вечером полиция сообщила об "убийстве" Бабченко при входе в свою квартиру в Киеве. Согласно легенде, его убили тремя выстрелами в спину.

По словам главы СБУ Василия Грицака, покушение на Бабченко заказали спецслужбы РФ. После получения соответствующей информации, СБУ провела спецоперацию с целью сохранить жизнь журналисту. Бабченко выступил на брифинге, извинившись перед близкими за доставленные переживания.

СБУ уже задержала организатора "убийства" Бабченко, им оказался гражданин Украины "Г".

Гражданин "Г" предложил своему знакомому участнику антитеррористической операции на востоке Украины $30 000 и передал ему половину суммы за непосредственное исполнение преступления, на что тот согласился. Организатора завербовали российские спецслужбы.

В СБУ заявили, что организатор покушения на журналиста планировал осуществить в Украине 30 убийств.

Аркадий Бабченко - российский военный журналист, издатель журнала Искусство войны. В 2017 году оппозиционный к российским властям Бабченко покинул Россию и переехал сначала в Чехию, а потом в Украину.

Все подробности об "убийстве" журналиста Бабченко читайте в спецтеме НВ.