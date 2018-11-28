Евросоюз может ввести новые санкции против РФ в связи с агрессией в Керченском проливе – глава МИД Австрии

Карин Кнайсль рассказала, от чего зависит возможность введения новых санкций против РФ

Министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль заявила, что Евросоюз 10 декабря на встрече министров иностранных дел стран-членов ЕС может рассмотреть вопрос о введении новых санкций против России в связи с ее агрессией в Керченском проливе.

Однако, по ее словам, возможность введения санкций зависит от изложения всех фактов и обстоятельств произошедшего, которые будут проанализированы, сообщает DW.

Кнайсль добавила, что необходимо наблюдать за дальнейшим развитием ситуации и поведением стран.

Она призвала Украину и Россию не допустить дальнейшей эскалации конфликта и подчеркнула важность разрешения ситуации мирным путем.

Утром 25 ноября пограничные корабли РФ осуществили агрессивные действия против трех кораблей ВМС ВС Украины во время их перехода из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В результате тарана пограничного корабля РФ был поврежден буксир ВМС Украины.

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В Федеральной службе безопасности РФ обвинили украинскую сторону в "опасных маневрах" во время захода в "закрытую акваторию территориального моря РФ". После инцидента российские власти в одностороннем порядке закрыли Керченский пролив для прохода гражданских судов.

В этот же день украинские корабли были обстреляны и захвачены российским спецназом, включая 24 украинских военных моряков - членов экипажей, позже их доставили в оккупированную Керчь. В результате столкновения с пограничными силами ФСБ РФ в Керченском проливе ранения получили шесть украинских моряков.

26 ноября Верховная Рада проголосовала за введение военного положения в областях, граничащих с РФ, расположенных вдоль приднестровского участка украинско-молдавской границы, вдоль побережья Черного и Азовского морей.

Действия России осудили многие иностранные дипломаты и страны Запада, включая МИД Латвии, Литвы, Эстонии, Польши, службу внешних связей ЕС, НАТО и т.д.

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