"Евросоюз - это не супермаркет": Макрон призвал к солидарности в вопросе беженцев

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал страны Вышеградской четверки (Чехия, Польша, Словакия и Венгрия) быть солидарными с Европейским Союзом в вопросе беженцев, а не только пользоваться преимуществами блока.

Макрон подчеркнул, что Евросоюз - "это не супермаркет" и "не улица с односторонним движением", а "взаимное обязательство", сообщает DW.

"У нас есть общее право на единство и солидарность. Мы не можем пользоваться европейским бюджетом, не проявляя солидарность в миграции", - сказал французский президент.

Он предупредил, что попытки стран-членов ЕС сократить взносы в общий бюджет могут подорвать единство блока.

Чехия, Польша, Словакия и Венгрия выступают против солидарного распределения беженцев в пределах Европейского Союза.