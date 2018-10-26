"Евросоюз - это не супермаркет": Макрон призвал к солидарности в вопросе беженцев

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал страны Вышеградской четверки (Чехия, Польша, Словакия и Венгрия) быть солидарными с Европейским Союзом в вопросе беженцев, а не только пользоваться преимуществами блока.
Макрон подчеркнул, что Евросоюз - "это не супермаркет" и "не улица с односторонним движением", а "взаимное обязательство", сообщает DW.
"У нас есть общее право на единство и солидарность. Мы не можем пользоваться европейским бюджетом, не проявляя солидарность в миграции", - сказал французский президент.
Он предупредил, что попытки стран-членов ЕС сократить взносы в общий бюджет могут подорвать единство блока.
Чехия, Польша, Словакия и Венгрия выступают против солидарного распределения беженцев в пределах Европейского Союза.
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