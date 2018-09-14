Европу может ожидать паралич и дезинтеграция - известный историк

Старший научный сотрудник Гуверовского института при Стэнфордском университете Нил Фергюсон считает, что Европу может ожидать паралич и дезинтеграция.

Об этом Фергюсон заявил, выступая на 15-й Ежегодной встрече Ялтинской Европейской Стратегии (YES) в Киеве.

"Будущие историки, я думаю, скажут, что Brexit - это лишь подводка к большой проблеме европейской дезинтеграции. У меня есть ощущение, что проблемы в разы больше, чем может и хочет себе представить Европа. Во-первых, финансовый кризис они не преодолели, во-вторых - запутались в арабской революции, третье - создали хаос миграционной кризиса 2015-2016 годов... Я боюсь, что точка назначения - это паралич, а может и откат процесса европейской интеграции в обратную сторону", - сказал он.

Историк добавил, что источником значительных потрясений в ближайшем будущем может стать также Китай и "черным лебедем" станет именно китайская кризис. По его мнению, среди факторов, которые могут привести к кризису в Китае - демографический кризис, накопление избыточного долга, а также действия руководства страны по взятию под контроль Интернета и других сфер жизни - ведь это подавляет свободу творческой и научной мысли.

"Творчество и креативность - ключ ко всему. Если китайский режим достигнет успеха в превращении Интернета в большую машину надзора, первое что произойдет - свободная мысль и творчество умрут. Я уже это вижу, мои друзья из китайских университетов говорят, что замерзает наука", - отметил ученый.

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15-я ежегодная встреча Ялтинской европейской стратегии (YES) “Будущее поколение всего”, проходит в Киеве 13-15 сентября. Новое Время - информационный партнер форума, ведет онлайн-трансляцию мероприятий, которые проходят в рамках YES.

В работе конференции, организованной международным форумом YES в партнерстве с Фондом Виктора Пинчука, принимают участие более 600 политиков, дипломатов, бизнесменов, общественных активистов и экспертов из 28 стран мира.