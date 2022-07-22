Европол уточнил, что опасается потенциальной угрозы контрабанды оружия из Украины

22 июля, 20:06
Учитывая опыт боевых действий в прошлом, в Украине может возникнуть угроза попадания огнестрельного оружия в чужие руки (Фото:REUTERS/Dmytro Smolienko)

Учитывая опыт боевых действий в прошлом, в Украине может возникнуть угроза попадания огнестрельного оружия в чужие руки (Фото:REUTERS/Dmytro Smolienko)

Европейское полицейское управление (Европол) заявило, что опасается потенциальной угрозы контрабанды оружия из Украины, но тесно сотрудничает с украинскими властями, чтобы ее предотвратить. Об этом говорится в официальном заявлении Европола.

«Европол тесно сотрудничает с украинскими официальными лицами, чтобы уменьшить угрозу незаконного оборота оружия в Европейский Союз. Мы полностью доверяем им, поскольку они внедряют новые меры по мониторингу и отслеживанию этого огнестрельного оружия», — говорится в сообщении.

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Отмечается, что Европол поддерживает тесный контакт с властями Украины по мере изменения ситуации. Также подчеркивается, что Киев продолжает следовать указаниям Европола и сотрудничать по делам, представляющим интерес для внутренней безопасности ЕС, несмотря на продолжающуюся российскую военную агрессию.

Управление добавило, что, учитывая опыт боевых действий в прошлом, в Украине может возникнуть угроза попадания огнестрельного оружия в чужие руки.

«Что касается войны в Украине, Европол предупредил, что распространение огнестрельного оружия и взрывчатых веществ в Украине может привести к увеличению незаконного оборота огнестрельного оружия и боеприпасов в ЕС через установленные маршруты контрабанды или онлайн-платформы. Эта угроза может даже возрасти после окончания конфликта», — отмечается в сообщении.

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Ранее спикер Европола Яп Оп Ген Оорт заявил, что расследователи из стран ЕС обнаружили «признаки торговли тяжелым военным вооружением». Также были зафиксированы случаи торговли на черном рынке огнестрельным оружием и товарами военного назначения.

Секретарь СНБО Алексей Данилов, комментируя сообщения Европола, заявил, что ожидает предметного разговора с официальными представителями управления.

По его словам, публикация о «контрабанде оружия» в западных СМИ совпадает по времени с развертыванием масштабной информационной спецоперации России «MakZim» по дискредитации Украины, цель которой — прекращение поставки оружия от союзников.

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Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Оружие Контрабанда Европол

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