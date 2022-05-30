Европол озабочен, что после войны в Украине оружие может оказаться в руках преступников 30 мая, 01:25 Цей матеріал також доступний українською Европол озабочен, что после войны оружие может оказаться в руках преступников (Фото:Генштаб ВСУ)

Европол обеспокоен, что вооружение, поставляемое ныне Украине из ЕС в виде военной помощи для противостояния российской вооруженной агрессии, впоследствии может попасть в руки преступников.

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«Когда-то война кончится. Мы хотим уйти от ситуации, которая была 30 лет назад с войной на Балканах. Оружие, которое использовалось в той войне, и по сей день используется криминальными группировками», — отметила исполнительный директор Европола Катрин де Болле в интервью немецкому изданию Welt am Sonntag, опубликованном в субботу, 28 мая.

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По ее словам, Европол планирует создать международную рабочую группу для разработки стратегии того, как действовать в ситуации войны РФ против Украины.

Также де Болле указала на то, что Европолу известна скрытая активность въезда с территории ЕС в Украину и в обратном направлении лиц, известных своими террористическими и экстремистскими взглядами и готовых к применению насилия.

«Ситуация очень динамичная и фрагментированная, и мы получаем разные цифры от наших европейских партнеров. Выезжающие в Украину являются неоднородной группой, члены которой отличаются по опыту и идеологии», — подчеркнула де Болле. Она также сообщила, что наблюдение ведется и за лицами, вернувшимися из Украины и «которым жестокость военной действительности стала не под силу».

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