Параллельная ЕС организация. Зеленский примет участие в первом саммите Европейского политического сообщества

4 октября, 19:24
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В Праге пройдет первый саммит Европейского политического сообщества (Фото:REUTERS/Yves Herman)

В Праге пройдет первый саммит Европейского политического сообщества (Фото:REUTERS/Yves Herman)

Президент Владимир Зеленский дистанционно выступит на первом саммите Европейского политического сообщества.

Как сообщил замглавы Офиса президента Игорь Жовква во время брифинга, первое заседание в новом формате пройдет в Праге в четверг, 6 октября. На саммите лично будет присутствовать премьер-министр Денис Шмыгаль, в нем примут участие 27 лидеров Евросоюза и 17 лидеров стран, которые не входят в ЕС, но имеют разный статус.

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«Президент четко выразит свою позицию по поводу этой инициативы, отношения Украины к Европейскому политическому сообществу. Позиция Украины очень проста: все, что способствует движению Украины к полноценному членству в ЕС, Украина приветствует и использует…», — добавил Жовква.

Также 7 октября пройдет неформальный саммит лидеров Евросоюза, на котором онлайн выступит Владимир Зеленский.

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9 мая президент Франции Эммануэль Макрон, выступая в Европарламенте, заявил, что вступление Украины в ЕС «может занять десятилетия». Он предложил создать «параллельную организацию» для стран, которые хотят присоединиться к блоку (Украина, Грузия и Молдова) или покинули его (Великобритания).

По словам Макрона, такое «европейское политическое сообщество» откроет для демократических европейских стран пространство для политического сотрудничества, безопасности, сотрудничества в сфере энергетики, транспорта, инвестиций, инфраструктуры и так далее.

Глава Евросовета Шарль Мишель уточнял, что новое сообщество не будет альтернативой расширению Евросоюза.

23 июня лидеры ЕС поддержали предоставление статуса кандидата в члены ЕС Украине и Молдове.

Наконец-то Европа поняла, к чему готовится Путин – Виталий Сыч, Сергей Фурса

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Редактор: Нина Григорская

Теги:   Евросоюз Украина-ЕС Саммит Прага Владимир Зеленский Поддержка Украины Офис президента Украины Игорь Жовква Война России против Украины

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