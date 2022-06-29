Современная Римская империя. Джонсон предложил пригласить в параллельную ЕС организацию Турцию и страны Северной Африки 29 июня, 21:33 Эммануэль Макрон и Борис Джонсон в Германии во время саммита G7, 26 июня 2022 года (Фото:Stefan Rousseau/Pool via REUTERS)

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предложил пригласить в Европейское политическое сообщество, предложенное президентом Франции Эммануэлем Макроном, Турцию и ключевые североафриканские государства.

Об этом сообщает Financial Times в среду, 29 июня.



«У меня была такая идея, когда я стал министром иностранных дел [в 2016—2018 годах]. Я считаю, что мы должны пересмотреть всю концепцию. Я думаю, что там должна быть Турция. Я думаю, что там должен быть Магриб [страны Северо-Западной Африки] и что мы должны воссоздать Mare Nostrum Римской империи», — сказал Джонсон журналистам в самолете, направляясь на саммит НАТО в Мадриде.



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По его мнению, идея Макрона «заслуживает внимания», если совместима с более широкими целями Великобритании. Джонсон добавил, что также важно наладить отношения между странами, а не «изобретать новые структуры».

Как пишет FT, по словам британских официальных лиц, отношения между Джонсоном и Макроном улучшились после напряженности по вопросам пересечения мигрантами Ла-Манша и Brexit. Во время двусторонних переговоров на полях саммита G7 лидеры договорились о перезагрузке отношений, а британский чиновник даже назвал это «бромансом», сообщает издание. Высокопоставленный французский чиновник, комментируя встречу Джонсона и Макрона, сообщил только, что «все прошло хорошо».

Евросовет во время саммита 23−24 июня в Брюсселе обсудил создание европейского политического сообщества, предложенного Макроном. Цель такого сообщества — создать платформу для «политической координации европейских стран» по всему континенту, которая при этом не заменит существующую политику и инструменты ЕС, в частности, расширение Евросоюза.

9 мая Эммануэль Макрон, выступая в Европарламенте, заявил, что вступление Украины в ЕС «может занять десятилетия». Он предложил создать «параллельную организацию» для стран, которые хотят присоединиться к блоку (Украина, Грузия и Молдова) или покинули его (Великобритания). По словам Макрона, такое «европейское политическое сообщество» откроет для демократических европейских стран пространство для политического сотрудничества, безопасности, сотрудничества в сфере энергетики, транспорта, инвестиций, инфраструктуры и так далее.



Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что идея Макрона не является альтернативой ЕС для Украины. 23 июня лидеры ЕС поддержали предоставление статуса кандидата в члены ЕС Украине и Молдове.



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