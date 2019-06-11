Дарон Аджемоглу
Почему всеобщий базовый доход — это плохая идея
Андрей Бережанский
Три слона, которые держат успешное государство
Богдан Данилишин
Либертарианство и экономика. Что может изменить Зеленский
Богдан Яременко
Кризис в Молдове. Почему Украина должна помочь
Спецтема: Битва за ПриватБанк: Коломойский против Украины Выборы в Раду

Европейский суд призвал Россию переместить Бекирова из СИЗО в больницу

Сегодня, 21:21
Цей матеріал також доступний українською
Европейский суд призвал Россию переместить Бекирова из СИЗО в больницу - фото

ATR

Эдем Бекиров

Европейский суд по правам человека призвал Россию переместить арестованного крымскотатарского активиста Эдема Бекирова из СИЗО в больницу.

Об этом говорится в документе ЕСПЧ об обеспечительных мерах по иску против российского правительства, который есть в распоряжении сайта ATR.

«Они [правительство РФ] должны убедиться в уважении к конституционным правам Эдема Бекирова и немедленно положить его в госпиталь для тщательного медицинского осмотра и последующего лечения», — говорится в сообщении.

Напомним, что подконтрольный Кремлю Киевский райсуд Симферополя продлил на два месяца срок ареста Эдема Бекирова.

В последнее время Бекиров, который страдает сахарным диабетом, и у которого ампутирована нога, начал жаловался на боли в сердце, одышку и бессонницу.

Российские силовики задержали гражданина Украины Бекирова утром 12 декабря 2018 года на административной границе при въезде в оккупированный Крым. Вечером его привезли в здание ФСБ России в Симферополе, где выдвинули обвинения в хранении тротила и боеприпасов.

Теги:   Крымские татары Политзаключенные ЕСПЧ Крым

Спецтема   Украинские политзаключенные в РФ

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Читайте новый номер журнала НВ

Подписывайтесь на журнал НВ и читайте свежий номер прямо сейчас. Все подписчики также получают доступ к архивным выпускам журнала. Стоимость подписки на три месяца всего 59 гривен.

Подписаться и читать журнал

Главное

События

Сегодня, 12:03

img
Огонь занесли извне: полиция назвала новую причину пожара в психиатрической клинике Одессы
События

Сегодня, 20:45

img
Хирург-конструктор. Как украинский кардиохирург Николай Амосов стал пионером в проведении сложных операций на сердце
Политика

Сегодня, 16:28

img
«Это же не генерал». В АП объяснили присвоение звания лейтенанта первому замглавы СБУ Баканову

ТОП 3

Геополитика

Вчера, 18:53

img
Климкин предостерег от перспективы российского плацдарма в Молдове
1508
Геополитика

Вчера, 07:34

img
Политический кризис в Молдове: НАТО призывает стороны к спокойствию
1418
Страны

Вчера, 18:36

img
Два премьера и Конституционный суд против парламента. Что сейчас происходит в Молдове
1094