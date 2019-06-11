Европейский суд призвал Россию переместить Бекирова из СИЗО в больницу Сегодня, 21:21 Цей матеріал також доступний українською ATR Эдем Бекиров ATR

Европейский суд по правам человека призвал Россию переместить арестованного крымскотатарского активиста Эдема Бекирова из СИЗО в больницу.

Об этом говорится в документе ЕСПЧ об обеспечительных мерах по иску против российского правительства, который есть в распоряжении сайта ATR.

«Они [правительство РФ] должны убедиться в уважении к конституционным правам Эдема Бекирова и немедленно положить его в госпиталь для тщательного медицинского осмотра и последующего лечения», — говорится в сообщении.

Напомним, что подконтрольный Кремлю Киевский райсуд Симферополя продлил на два месяца срок ареста Эдема Бекирова.

В последнее время Бекиров, который страдает сахарным диабетом, и у которого ампутирована нога, начал жаловался на боли в сердце, одышку и бессонницу.

Российские силовики задержали гражданина Украины Бекирова утром 12 декабря 2018 года на административной границе при въезде в оккупированный Крым. Вечером его привезли в здание ФСБ России в Симферополе, где выдвинули обвинения в хранении тротила и боеприпасов.