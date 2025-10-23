ЕС пообещал финансировать Украину до 2027 года за счет замороженных активов РФ

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Европейского совета Антониу Кошта в Брюсселе, 23 октября 2025 года (Фото: REUTERS/Yves Herman)

Президент Владимир Зеленский сообщил, что Европейский Союз подтвердил свою готовность финансово поддерживать Украину в течение 2026−2027 годов.

Об этом глава украинского государства заявил в четверг, 23 октября, во время общения с журналистами в Брюсселе.

«Деньги — это очень важный сигнал и важное давление от ЕС. И мы благодарны за сегодняшний сигнал, что Европейский Союз будет поддерживать финансово Украину в 2026—2027 годах. Спасибо за это», — сказал Зеленский.

В свою очередь председатель Европейского Совета Антонио Кошта заявил, что ЕС продолжит финансовую поддержку Украины до 2027 года. По его словам, средства для этого будут получены от доходов, которые поступят от замороженных российских активов.

Reuters сообщает, что Бельгия выразила обеспокоенность по поводу использования этих средств и угрожает заблокировать соответствующий механизм.

Бельгийский премьер-министр Барт Де Вевер заявил, что страна согласится на это только при условии выполнения определенных требований, среди которых — распределение расходов между всеми странами ЕС в случае возможных судебных исков со стороны России.

Кошта, в свою очередь, подчеркнул, что ЕС примет политическое решение о финансировании, а технические детали будут решены позже. По его словам, эти средства могут быть немедленно использованы для усиления противовоздушной обороны Украины.

18 сентября Reuters сообщило, что руководство Евросоюза разрабатывает план использования замороженных российских активов — в формате для предоставления Украине «репарационного кредита».

13 сентября издание Politico со ссылкой на источники сообщило, что Еврокомиссия выдвинула новую идею относительно того, как передать миллиарды евро замороженных российских активов в Украину, заменив переведенные деньги долговыми обязательствами от ЕС.

По словам источников, новое предложение, которое один из чиновников в Брюсселе назвал «юридически креативным», может высвободить значительный поток дополнительного финансирования для военной помощи Киеву — без «юридически рискованного» технического изъятия самих российских активов.

12 сентября агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники писало, что власти США предложат странам G7 создать юридический механизм для ареста замороженных российских активов.