Старая инфраструктура в Европе угрожает её безопасности в случае войны. ЕС готовится модернизировать сотни объектов для повышения военной мобильности.

Об этом 29 июля сообщил еврокомиссар по вопросам транспорта и туризма Апостолос Цицикостас в комментарии Financial Times. Он подчеркнул, что в случае вторжения со стороны России танки НАТО не смогут оперативно добраться до восточного фланга ЕС: они рискуют застрять в туннелях, вызвать обрушение мостов или задержаться из-за сложных бюрократических процедур на границах.

Чтобы исправить ситуацию, Еврокомиссия планирует инвестировать 17 миллиардов евро в модернизацию критической инфраструктуры, необходимой для обеспечения военной мобильности.

«У нас есть старые мосты, которые нужно обновить. Есть узкие мосты, которые следует расширить. И есть мосты, которые вообще нужно построить с нуля», — объяснил Цицикостас.

Он подчеркнул, что обороноспособность Европы будет под угрозой, если армии не смогут оперативно передвигаться. Сейчас транспортировка военной техники с западной части Европы на восток занимает недели, а порой и месяцы.

Сложность заключается в том, что большинство инфраструктурных объектов спроектировано для гражданских нужд. Например, грузовики весят до 40 тонн, тогда как танки могут достигать 70 тонн.

В настоящее время ЕС работает над созданием стратегии, которая позволит в случае необходимости перемещать войска за несколько часов или дней. В рамках этого плана планируется модернизация 500 инфраструктурных объектов вдоль четырёх военных коридоров. Какие именно объекты будут обновлены, не разглашается — эти проекты координируются с НАТО и по соображениям безопасности остаются засекреченными.

Отдельное внимание Еврокомиссия уделяет сокращению бюрократических барьеров — Цицикостас подчеркнул, что танки не должны «застревать в бумагах» при пересечении границ.

Запланированную стратегию представят позже в этом году. Её рассматривают как часть более широкой подготовки к возможному конфликту с Россией на фоне ожидаемого сокращения военного присутствия США в Европе.

Также еврокомиссар отметил, что этот план станет дополнением к обязательству стран НАТО увеличить оборонные расходы до 5% ВВП, из которых 1,5% должны быть направлены именно на укрепление инфраструктуры безопасности и обороны. По его словам, Европа больше не может позволить себе оставаться в уязвимом положении или зависеть от внешних игроков.

6 июля генеральный секретарь НАТО Марк Рютте предупредил, что Россия может атаковать Эстонию в течение 5−7 лет, если союзники не увеличат оборонные расходы. По его словам, Москва уже готовится к затяжному конфликту с НАТО.