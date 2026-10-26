Совет ЕС одобрил использование €4,9 млрд на поддержку Украины

Совет ЕС принял восемь решений, позволяющих использовать средства для Украины в рамках Европейского фонда мира (Фото: REUTERS/Yves Herman/File Photo)

Совет ЕС в понедельник, 26 октября, принял решение мобилизовать для Украины €4,9 млрд в рамках Европейского фонда мира.

Об этом сообщила пресс-служба учреждения.

Совет Европейского союза принял пакет из восьми решений, предусматривающих частичное возмещение государствам-членам расходов на военную помощь Украине на общую сумму €4,7 млрд. Еще €230 млн будут направлены на военную учебную миссию Евросоюза для Украины (EUMAM Ukraine).

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В пресс-релизе говорится, что эти решения являются шагом к реализации политической договоренности, достигнутой государствами-членами ЕС 25 сентября 2026 года, о мобилизации €6,6 млрд для Украины в рамках ЕФМ.

Совет ЕС отметил, что договоренность предусматривала предоставление Украине новой военной помощи на сумму €1 млрд, а также дальнейшее усиление учебной миссии в 2027 году.

Благодаря принятым сегодня решениям общий объем поддержки, которую ЕС предоставляет Украине через Европейский фонд мира, достиг €10,8 млрд. Эта сумма включает €9,9 млрд на возмещение стоимости военной помощи, предоставленной государствами-членами, и €950 млн на подготовку военнослужащих в рамках миссии EUMAM.

Европейский фонд мира был создан в марте 2021 года для финансирования мероприятий в рамках общей внешней политики и политики безопасности с целью предотвращения конфликтов, сохранения мира и укрепления международной безопасности и стабильности.

В частности, он позволяет ЕС финансировать меры, направленные на укрепление потенциала третьих государств, а также региональных и международных организаций в вопросах военной и оборонной сферы.

На данный момент ЕС предоставил Украине €6,4 млрд из Европейского фонда мира.

Кроме того, Европейский союз направил €3,5 млрд доходов от замороженных российских активов на три приоритетные потребности Украины: боеприпасы, ПВО и дроны. На эти средства было закуплено оборудование на сумму более €1,5 млрд непосредственно у украинских производителей продукции оборонного назначения.