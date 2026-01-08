— Мы понимаем, что сейчас взгляды украинцев прикованы к тому, что происходит в Париже. Вчера была встреча украинской делегации с так называемой коалицией решительных. Также там были представители США Стив Уиткофф, Джаред Кушнер. Уже много разных утечек было относительно того, что же там обсуждают. Сегодня эти переговоры продолжаются, якобы говорят о вопросах территории, говорят о Запорожской атомной электростанции. Зная о вашем опыте, о ваших связях, что вы слышите, что там ключевое обсуждается?

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— Там говорят обо всем! Поскольку говорить о чем-то и оставить за скобками все остальное — мы однозначно не на этом этапе.

Вчерашний день, новость, которая пришла, это видение гарантий, и любые гарантии, вы знаете мой взгляд, должны быть гарантированы. И пока логика заключается в том, что обязательства по безопасности — это европейская история, а американцы оказывают поддержку.

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Проблема, если хотите, фундаментальный вызов в том, что все это может реализоваться при определенных условиях, из которых главными являются три. Первая заключается в том, что все это возможно при условии достижения договоренностей. В какой форме, сколько договоренностей, но тем не менее договоренности с Кремлем. Вторая история заключается в том, что американцы серьезно вкладываются в то, что помогают европейцам и в критическом случае не слезают. И третья история, что все это соглашается в Европе, по меньшей мере в некоторых европейских странах, которые будут критическими в парламентах.