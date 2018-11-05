05 ноября 2018, понедельник

Европейским компаниям придется выбирать между США и Ираном - Помпео

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Майк Помпео прокомментировал санкции против Ирана

Майк Помпео прокомментировал санкции против Ирана

Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что после введения антииранских санкций компаниям Евросоюза придется выбирать с кем сотрудничать.

Он отметил также, что США не будут наказывать государства, чьи компании нарушают запрет, передает Интерфакс-Украина.

"Мы не разрешим европейским компаниям работать как с США, так и с Ираном. Весь мир понимает, что санкции реальны и серьезны", - заявил Помпео.

Сами санкции он назвал "самыми мощными, которые когда бы то ни было, вводили против Ирана".

Напомним, что США объявили о восстановлении с 5 ноября санкций против нефтяного, судостроительного, судоходного и банковского секторов Ирана, которые были отменены после заключения сделки по иранской ядерной программе в 2015 году.

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