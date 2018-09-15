Европейский суд по правам человека назначил первое заседание по оккупации Крыма

Первое процессуальное заседание о нарушении прав человека в Крыму и оккупации полуострова запланировано на 27 февраля 2019 года в Страсбурге

Европейский суд по правам человека назначил первое процессуальное заседание по иску Украины в ЕСПЧ о нарушении прав человека в Крыму и оккупации полуострова на 27 февраля 2019 года в Страсбурге.

Как передает Укринформ, об этом сообщил заместитель министра юстиции Сергей Петухов во время дискуссии в рамках ежегодного форума Ялтинской европейской стратегии Крымская декларация - что дальше?.

"Министерство юстиции подало иск в Европейский суд по правам человека еще до того как состоялся так называемый референдум. То есть мы это сделали как только получили новость о том, что там происходит и о тех вооруженных людях, которые захватывали власть. Вот только сейчас мы получили сообщение официальное от Европейского суда по правам человека, в деле по Крыму первое рассмотрение этого дела назначено в Страсбурге на 27 февраля 2019 года и это только причастность, то есть первое процессуальное заседание", - сказал он.

Петухов отметил, что в ЕСПЧ заняло "5 лет для того, чтобы подойти только к рассмотрению процедурных аспектов".

"Поэтому мы понимаем, что все дело будет рассматриваться еще дольше", - подчеркнул он.

Замминистра юстиции также добавил, что судебные иски Украины в Европейский суд по правам человека, Международный суд ООН и в Международный уголовный суд является юридическим путем восстановления территориальной целостности Украины.

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Ранее сообщалось, что Европейский суд объединил иски против России по Донбасса и Крыма в два большх дела.

Напомним, что Украина ранее подала в ЕСПЧ пять исков против России о нарушениях Европейской конвенции по правам человека со стороны России и контролируемых ею вооруженных групп. Заявления поданы по нескольким статьям, среди которых статья 2 (право на жизнь), статья 3 (запрет пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения), статья 5 (право на свободу и безопасность), статья 6 (право на справедливое судебное разбирательство).

Также в ЕСПЧ находится более 100 индивидуальных исков от граждан относительно событий на Донбассе. В частности, суд признал, что Украина не контролирует эту территорию, и это создает объективные препятствия для национальных органов.

Европейский суд по правам человека признал законным политику Украины в отношении оккупированных территорий Донбасса, жителям которых нет возможности выплачивать пенсии и другие социальные выплаты.