Европейский суд объединил иски против России по Донбассу и Крыму в два больших дела

Европейский суд по правам человека удовлетворил ходатайство Украины и объединил четыре производства о нарушении Россией Конвенции о защите прав человека и основных свобод в два больших - по Крыму и Донбассу, и оставил отдельным производство по вывозу детей из Донбасса в РФ.

Об этом сообщил заместитель министра юстиции, уполномоченный по делам ЕСПЧ Иван Лещина.

"Итак, вместо пяти дел Украина против РФ осталось три (заявление по вывозу детей из Донбасса в РФ осталось в самостоятельном производстве). И не говорите, что обещанного три года ждут: мы на это решение ждали только 1,5 года - с октября 2016 года", - заявил он.

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Напомним, что Украина ранее подала в ЕСПЧ пять исков против России о нарушениях Европейской конвенции по правам человека со стороны России и контролируемых ею вооруженных групп. Заявления поданы по нескольким статьям, среди которых статья 2 (право на жизнь), статья 3 (запрет пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения), статья 5 (право на свободу и безопасность), статья 6 (право на справедливое судебное разбирательство).

Также в ЕСПЧ находится более 100 индивидуальных исков от граждан относительно событий на Донбассе. В частности, суд признал, что Украина не контролирует эту территорию, и это создает объективные препятствия для национальных органов.