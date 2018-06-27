27 июня 2018, среда

Европейский суд объединил иски против России по Донбассу и Крыму в два больших дела

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Иллюстративное фото

Иллюстративное фото

Европейский суд по правам человека удовлетворил ходатайство Украины и объединил четыре производства о нарушении Россией Конвенции о защите прав человека и основных свобод в два больших - по Крыму и Донбассу, и оставил отдельным производство по вывозу детей из Донбасса в РФ.

Об этом сообщил заместитель министра юстиции, уполномоченный по делам ЕСПЧ Иван Лещина.

"Итак, вместо пяти дел Украина против РФ осталось три (заявление по вывозу детей из Донбасса в РФ осталось в самостоятельном производстве). И не говорите, что обещанного три года ждут: мы на это решение ждали только 1,5 года - с октября 2016 года", - заявил он.

Смотрите также

Напомним, что Украина ранее подала в ЕСПЧ пять исков против России о нарушениях Европейской конвенции по правам человека со стороны России и контролируемых ею вооруженных групп. Заявления поданы по нескольким статьям, среди которых статья 2 (право на жизнь), статья 3 (запрет пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения), статья 5 (право на свободу и безопасность), статья 6 (право на справедливое судебное разбирательство).

Также в ЕСПЧ находится более 100 индивидуальных исков от граждан относительно событий на Донбассе. В частности, суд признал, что Украина не контролирует эту территорию, и это создает объективные препятствия для национальных органов.

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Геополитика ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове